Norske ”bonusprinsen” Marius Borg Høiby har fått jobb som möbelsnickare. Det säger hans advokat Alexander Greaker till norska TV2.

Tidigare har Borg Høiby, som dömts till fyra års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, har tidigare överklagat beslutet att han ska sitta häktad med fotboja i hemmet. Nu samtycker han till det.

– Läget är helt annorlunda i dag. Høiby har fått jobb så situationen är inte lika prekär som den var för fyra år sedan. Han gjorde sin första arbetsdag i måndags, säger Greaker.