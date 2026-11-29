Både L-ledaren Simona Mohamsson och KD-toppen Ebba Busch välkomnar söndagens besked att Centerpartiets förtroenderåd röstat ja till att stödja Ulf Kristersson (M) som statsminister.

”Mellan våra fyra partier finns en bred gemensam grund, synen på människans inneboende kraft och värde, inte minst i frågor som tillväxt, välfärd, äganderätt och landsbygd”, skriver Busch.

Mohamsson menar att Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist tagit sitt parti från ”den splittrade sidan till den samlande sidan”.

”Varmt välkommen tillbaka. Glad att vi tillsammans kan rösta fram en borgerlig statsminister i morgon”, skriver hon på X.