Statsminister Ulf Kristersson (M) välkomnar beskedet från Centerpartiets förtroenderåd att man stödjer Ulf Kristersson (M) som statsminister. Det rapporterar Aftonbladet.

– Nu är tid för samling. I morgon kan riksdagen rösta fram en borgerlig mittenregering, en samarbetsregering, som vore bra för Sverige i en orolig tid. Jag ser med stor ödmjukhet fram emot den omröstningen, säger han.