Kristersson: ”Ser fram emot omröstningen i morgon”
Statsminister Ulf Kristersson (M) välkomnar beskedet från Centerpartiets förtroenderåd att man stödjer Ulf Kristersson (M) som statsminister. Det rapporterar Aftonbladet.
– Nu är tid för samling. I morgon kan riksdagen rösta fram en borgerlig mittenregering, en samarbetsregering, som vore bra för Sverige i en orolig tid. Jag ser med stor ödmjukhet fram emot den omröstningen, säger han.
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