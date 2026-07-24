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(Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Rapportras för Securitas på stigande börs

Av Magnus Eriksson
Publicerad: . Uppdaterad:

Stockholmsbörsen öppnar oregelbundet efter torsdagens fall och nedgångar i Asien under natten. Vid 09.30 är storbolagsindexet OMXS30 upp med 0,7 procent och det breda indexet OMXSPI är upp med 0,6 procent.

Säkerhetsföretaget Securitas missade analytikernas förväntningar. Aktien faller med 11 procent.

Värdehanteringsbolaget Loomis rapporterade starkare siffror än väntat för årets andra kvartal. Aktien stiger med 2 procent.

Mobilspelsutvecklaren Stillfronts omsättning faller mindre än förväntat. Aktien rusar med 22 procent.

Finans- och kredithanteringsbolaget Hoist Finances resultat översteg estimaten. Aktien lyfter med 14 procent.

Så förväntas fredagsbörsen utvecklas
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