AI-oro och oljerusning sänker asiatiska börser
Teknikaktier faller i Asien när avkastningen på de miljarder dollar som investerats i AI ifrågasätts samtidigt som stigande oljepriser återuppväcker oron för inflationen.
– Investerare känner sig alltmer oroliga för hållbarheten i AI-rallyt, sa Gerald Gan, investeringschef på Reed Capital, till Bloomberg.
Tokyobörsens Nikkei 225-index är ned med 2,9 procent. Sydkoreanska Kospi tappar samtidigt 5,2 procent.
I Hongkong tappar Hang Seng-indexet 1,3 procent. Kinesiska Shanghai backar med 1,2 procent.
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