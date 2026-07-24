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Börsen i Tokyo. (Eugene Hoshiko / AP)
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AI-oro och oljerusning sänker asiatiska börser

Av Magnus Eriksson
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Teknikaktier faller i Asien när avkastningen på de miljarder dollar som investerats i AI ifrågasätts samtidigt som stigande oljepriser återuppväcker oron för inflationen.

– Investerare känner sig alltmer oroliga för hållbarheten i AI-rallyt, sa Gerald Gan, investeringschef på Reed Capital, till Bloomberg.

Tokyobörsens Nikkei 225-index är ned med 2,9 procent. Sydkoreanska Kospi tappar samtidigt 5,2 procent.

I Hongkong tappar Hang Seng-indexet 1,3 procent. Kinesiska Shanghai backar med 1,2 procent.

Samtliga stora asiatiska aktieindex backar
TT
Nedgångar kan locka köpare tillfälligt
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