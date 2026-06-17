Elekta faller på stigande börs som inväntar Feds besked

Stockholmsbörsen handlas på plus på onsdagen, som präglas av räntebesked. Vid 14.20 är det breda OMXSPI-indexet upp 0,2 procent, medan storbolagsindexet OMXS30 stiger 0,6 procent.

Riksbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad på 1,75 procent, men öppnade för en höjning senare i år. Även Federal Reserve väntas i kväll lämna räntan oförändrad.

Vård- och omsorgsbolaget Humana meddelar att Stockholms tingsrätt avslår omsorgsbolagets stämningsansökan mot staten med anledning av Inspektionen för vård och omsorgs (Ivo) felaktiga beslut att återkalla Humana Assistans tillstånd. Aktien backar med knappt nära 3 procent.

Klimatkontrollbolaget Munters meddelade på tisdagskvällen att det överväger en möjlig avyttring av affärsområdet foodtech. Aktien är upp över 1 procent efter lunch.

Gruvbolaget Viscaria har genomfört en riktad emission som tillför bolaget cirka 1,7 miljarder kronor. Kursen fastställdes till 16,60 kronor per aktie, vilket var i linje med tisdagens stängningskurs. Aktien backare över 2 procent.

Lundin Mining räknar med kraftigt stigande vinster det kommande decenniet i spåren av de stigande metallpriserna och gruvjättens planerade utbyggnad. Det skriver bolaget i en uppdaterad prognos i samband med onsdagens kapitalmarknadsdag. Aktien ökar runt 2 procent.

Även strålterapibolaget Elekta håller kapitalmarknadsdag. Bolaget har presenterat nya finansiella mål och en detaljerad prognos för räkenskapsåret 2026/27. Aktien faller tillbaka med omkring 7 procent.

Det franska fintechbolaget Kriptown har lagt ett bud på börsoperatören Spotlight Group. Budet på 33 kronor per aktie motsvarar en premie om 94 procent jämfört med tisdagens stängningskurs. Spotlights aktie lyfter med över 90 procent.