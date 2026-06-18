Börsen handlas slagigt – Skistar rusar på rapport

Stockholmsbörsen öppnade klart högre på torsdagen efter att ha stigit fem handelsdagar i rad. Vid 11-tiden vände indexen till rött, men runt lunchtid hade OMXS30 vänt upp med 0,3 procent igen medan det breda OMXSPI-indexet skvalpade kring nollstrecket.

Den volatila utvecklingen kommer efter att Wall Street backat kraftigt som svar på Federal Reserves oväntade signaler om en kommande räntehöjning. Samtidigt spirar en viss optimism efter att USA och Iran nu skrivit på ett samförståndsavtal.

Under morgonen har Skistar redovisat en högre vinst än väntat under det gångna kvartalet. Turismbolaget ser också ett förbättrat bokningsläge inför vintern. Aktien rusar nära 9 procent.

Barclays har sänkt sin rekommendation för mätteknikbolaget Hexagon till undervikt och ser nu en nedsida i aktien på cirka 16 procent. Aktien backar runt 2 procent.

Evercore höjer sin riktkurs för låsbolaget Assa Abloy till 395 kronor från 375 kronor, vilket innebär en uppsida på cirka 16 procent från onsdagens stängningskurs. Aktien handlas med små rörelser.

Industrimiljardären Carl Bennets läkemedelsbolag Medivir genomförde på onsdagskvällen en riktad nyemission efter årets kursrusning. Emissionen på 140 miljoner kronor gjordes till en rabatt på 5 procent. Aktien tappar runt 2,5 procent.

Analyshuset SB1 säljstämplar affärsinformationsbolaget Karnov med motiveringen att AI-risken i bolaget är underskattad, skriver DI. Även konkurrensen från nya aktörer oroar. Aktien faller tvåsiffrigt.

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