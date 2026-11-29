Frågan om bostadspriser har stått i centrum under hela den spanska valrörelsen. I september bröt stora protester ut när 87-åriga Maricarmen Abascal vräktes från sin bostad i Madrid på grund av kraftigt höjda hyror.

Vräkningen ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval i början av oktober, och några dagar senare avled Abascal.

Under valrörelsen har flera opinionsmätningar visat att det är bostadspriserna som står högst upp på väljarnas listor över viktigaste ämnen. Enligt centralbanken behövs minst 750 000 nya bostäder och många spanjorer vittnar om hyror som skenat i pris.

Santiago Velázquez säger till TT att hans lägenhetshyra i Madrid ökat med nästan 4 500 kronor på bara två år.

– Antalet människor som letar efter rimliga priser här ... det är löjligt.