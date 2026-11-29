Spanjoren Juan Carlos kommer att rösta i dag, men inte på ytterhögerpartiet Vox. Till The Guardian säger han att han inte litar på ytterhögern, och jämför den med administrationen i USA.

– Jag hade inte velat ha en Donald Trump här i Spanien, säger han.

Vox har gått till val på stramare migrationspolitik och en ny inriktning för bostadspolitiken. Partiet kan bli det första ytterhögerpartiet i en spansk regering sedan Francos fall på 70-talet.

Vox ser nämligen ut att kunna bilda en koalition med konservativa PP om opinionsmätningarna inför valdagen stämmer. Många spanjorer vill se en ny riktning för Spanien efter åtta år med den socialistiske premiärministern Pedro Sánchez på posten.

– Det måste bli förändring med tanke på allt som har hänt. All korruption och alla spanjorer som inte får ekonomin att gå ihop, säger 55-årige Domingo Perez till AFP.