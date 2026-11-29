Spanjorerna har börjat lägga sina röster sedan vallokalerna öppnade vid 09.00. Några som inte är imponerade av valrörelsen är de unga väljarna Claudia och Mario. Till El Mundo säger de båda universitetsstudenterna att de spanska partierna har misslyckats med att locka ungas intresse.

Båda upplever att sakpolitiken har hamnat i skuggan och att partiernas strategier har varit anpassade för scrollande i sociala medier.

– Det är 50-åriga gubbar som försöker framstå som tonåringar. Det jag behöver är en politiker som är seriös och kompetent, säger Maria.

Hon planerar att rösta på konservativa PP. Mario tänker rösta vänster, och menar att högersidans löften om nya bostäder för att tackla bostadskrisen saknar tyngd.

– Om de säger att de ska sänka skatterna, vilka pengar ska de då bygga för?