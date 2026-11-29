Spanska ledarna röstar: ”I dag ska vi välja framtid”
De två huvudkandidaterna i dagens spanska parlamentsval har nu lagt sina röster. Premiärminister Pedro Sánchez från socialistiska PSOE röstade i Madrid kort efter att vallokalerna öppnade vid 09.00.
– I dag är dagen då vårt land ska avgöra vilken framtid det vill ha de kommande fyra åren, sa han enligt El País.
Även konservative PP-ledaren Alberto Núñez Feijóo har lagt sin röst.
– Beroende på resultatet kan det här bli en vändpunkt för Spanien, säger han.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen