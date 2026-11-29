De två huvudkandidaterna i dagens spanska parlamentsval har nu lagt sina röster. Premiärminister Pedro Sánchez från socialistiska PSOE röstade i Madrid kort efter att vallokalerna öppnade vid 09.00.

– I dag är dagen då vårt land ska avgöra vilken framtid det vill ha de kommande fyra åren, sa han enligt El País.

Även konservative PP-ledaren Alberto Núñez Feijóo har lagt sin röst.

– Beroende på resultatet kan det här bli en vändpunkt för Spanien, säger han.