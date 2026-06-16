Bottenrekord för L igen – en procents stöd

Stödet för Liberalerna är nere på ett nytt bottenrekord. Det visar DN/Ipsos junimätning. Stödet är nere på en procent avrundat nedåt, lägre än någonsin i mätserien från år 1979 och framåt.

– Ett mer misshandlat parti är svårt att se, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, till DN.

Tidöpartierna ligger nu under med tio procentenheter, enligt samma undersökning. Om rösterna i riksdagsvalet skulle falla enligt undersökningen skulle Tidöpartierna få 155 mandat och de rödgröna 194 mandat i höstens val.

Liberalernas förlorade väljare har gått till Moderaterna, Centern och Socialdemokraterna.