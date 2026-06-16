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Liberalernas partiledare, utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Opinionsläget

Bottenrekord för L igen – en procents stöd

Av Kinga Sandén
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Stödet för Liberalerna är nere på ett nytt bottenrekord. Det visar DN/Ipsos junimätning. Stödet är nere på en procent avrundat nedåt, lägre än någonsin i mätserien från år 1979 och framåt.

– Ett mer misshandlat parti är svårt att se, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, till DN.

Tidöpartierna ligger nu under med tio procentenheter, enligt samma undersökning. Om rösterna i riksdagsvalet skulle falla enligt undersökningen skulle Tidöpartierna få 155 mandat och de rödgröna 194 mandat i höstens val.

Liberalernas förlorade väljare har gått till Moderaterna, Centern och Socialdemokraterna.

Så gjordes mätningen

Ipsos har genomfört 1 619 intervjuer med röstberättigade personer under perioden 2-14 juni. Utifrån ett slumpmässigt urval gjordes 215 intervjuer via telefonsamtal, 44 intervjuer via sms-länk till en webbenkät och 810 digitala enkäter som skickades ut via mejl eller post. 550 digitala intervjuer gjordes med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel.

Just nu upplåst för alla
Krisen i LiberalernaKontext
Under stora delar av mandatperioden har Liberalerna legat runt 2-3 procent i opinionen. Det svåra vägvalet om Sverigedemokraterna har lyfts som en förklaring till kräftgången. I mitten på mars satte partiledare Simona Mohamsson ner foten: den röda linjen mot SD slopas.
I SCB:s stora opinionsmätning för snart två veckor sedan var oppositionens försprång ännu större än i DN/Ipsos
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