Brå ska utreda kultur i kamp mot kriminaliteten

Elever spelar gitarr och sjunger i Kulturskolan i Stockholm.

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att undersöka hur kulturen kan förebygga ungdomskriminalitet och våldsbejakande extremism.

Målet är att öka kunskapen om hur kulturen kan bidra till trygghet, exempelvis genom meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser.

”Kultur kan stärka demokrati, sammanhållning och social inkludering, inte minst bland barn och unga”, skriver justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande.