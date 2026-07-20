Brå ska utreda kultur i kamp mot kriminaliteten
Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att undersöka hur kulturen kan förebygga ungdomskriminalitet och våldsbejakande extremism.
Målet är att öka kunskapen om hur kulturen kan bidra till trygghet, exempelvis genom meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser.
”Kultur kan stärka demokrati, sammanhållning och social inkludering, inte minst bland barn och unga”, skriver justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen