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Elever spelar gitarr och sjunger i Kulturskolan i Stockholm. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska brottsbekämpningen

Brå ska utreda kultur i kamp mot kriminaliteten

Av Louise Cassemar
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Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att undersöka hur kulturen kan förebygga ungdomskriminalitet och våldsbejakande extremism.

Målet är att öka kunskapen om hur kulturen kan bidra till trygghet, exempelvis genom meningsfulla fritidsaktiviteter och mötesplatser.

”Kultur kan stärka demokrati, sammanhållning och social inkludering, inte minst bland barn och unga”, skriver justitieminister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande.

December 2027 ska Brå redovisa vad de kommit fram till
TT
Regeringen: ”Kultur och kulturarv spelar en viktig roll för samhällets motståndskraft”
www.regeringen.se
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