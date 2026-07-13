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Ett brandflyg vattenbombar skogen Fontainebleau utanför paris. (Emma Da Silva /AP/TT / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Brandflyg från södra Frankrike skickas till Parisområdet

Av Hedda Hallsenius
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Den skogsbrand som rasar i skogen Fontainebleau omkring sex mil utanför Paris har spridit sig över 800 hektar. Därför har brandflyg skickats från södra Frankrike för att hjälpa till att släcka elden.

Enligt Eric Brocardi, talesperson för den franska brandmansföreningen, är det första gången plan skickas från de torra och varma områdena i södra landet för att släcka bränder i det vanligtvis svalare Paris.

– Målet är att rädda liv och egendom, säger han.

Omkring 400 brandmän jobbar med att släcka branden.

Enligt lokala myndigheter kommer det att ta flera dagar, eller till och med veckor, att helt och hållet avgränsa elden.

Omkring 900 hushåll har evakuerats, men än så länge har inga bostäder eller människor skadats i branden.

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