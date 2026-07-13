Värmeböljan i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall

Över 10 000 fler personer än vanligt dog i Europa under den värmebölja som drabbade kontinenten i slutet av juni, rapporterar Reuters och hänvisar till officiell statistik.

Datan är hämtad från 27 europeiska länder och omfattar alla dödsfall utöver det förväntade antalet under perioden 22-28 juni.

– Det är ovanligt att se en sådan överdödlighet vid den här tiden på året. Den är mycket hög och det är svårt att förklara den med något annat än den extrema hettan, säger den danska chefsläkaren Lasse Vestergaard till nyhetsbyrån.

Extrem värme kan bland annat orsaka värmeslag som kan förvärra hjärt- och kärlsjukdomar. En stor majoritet av dödsfallen var personer över 65 år.