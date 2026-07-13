Två gripna i samband med skogsbranden utanför Paris

En brandman i skogen Fontainebleau på söndagen.

Två personer har gripits i samband med den massiva skogsbranden i skogen Fontainebleau sex mil söder om Paris. Det meddelar Frankrikes inrikesminister Laurent Nunez i tv-kanalen France 2.

Inrikesministern misstänker starkt att bränderna startades avsiktligt, säger han.

Hittills i sommar har 59 personer i hela landet gripits misstänkta för ”avsiktlig eller oavsiktlig mordbrand”, enligt Nunez.