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En brandman i skogen Fontainebleau på söndagen. (Emma Da Silva /AP/TT / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Två gripna i samband med skogsbranden utanför Paris

Av Hedda Hallsenius
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Två personer har gripits i samband med den massiva skogsbranden i skogen Fontainebleau sex mil söder om Paris. Det meddelar Frankrikes inrikesminister Laurent Nunez i tv-kanalen France 2.

Inrikesministern misstänker starkt att bränderna startades avsiktligt, säger han.

Hittills i sommar har 59 personer i hela landet gripits misstänkta för ”avsiktlig eller oavsiktlig mordbrand”, enligt Nunez.

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