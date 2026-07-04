Brandmän: Beredskapen brister inför sommaren

Arkivbild från en skogsbrand i Göteborgsområdet i maj.

Svenska brandmän anser att beredskapen brister inför sommaren, som är högsäsong för skogsbränder. Det visar en kartläggning från fackförbundet Kommunal enligt Aftonbladet.

Christian Ås på räddningstjänsten i Jönköping säger att han och flera av hans kollegor kommer att behöva rycka in under semestern vid en större skogsbrand.

– Det funkar inte annars.

Enligt Mikael Svanberg på Kommunal är en del av problemet att grundbemanningen är för låg. Semestervikarierna är inte bara för få, de är ofta inte färdigutbildade och har sällan gått specialutbildning för skogsbränder.

– Det är pinsamma krav på utbildning från statens håll, säger han.