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Avstängda bensinpumpar i Ryssland. (Pavel Bednyakov /AP/TT / AP)
Putins Ryssland

Bränslekrisande ryssar erbjuds bärgning till bensinstationer i Kina

Av Joel Malmén
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I den sibiriska regionen Zabajkalskij, en av de värst drabbade av bränslekrisen, har en ny sorts tjänst börjat dyka upp i sociala medier. Det rapporterar oberoende Moscow Times.

Invånare erbjuds att mot betalning få sin bil bärgad över gränsen till Kina, där den tankas och sedan återlämnas igen.

Priset i annonserna ligger mellan motsvarande 8,18 kronor litern för diesel och 12,02 kronor litern för bensin, och måste betalas i kinesiska yuan. Påfyllnad av tiolitersdunkar erbjuds också, men utan garanti att de släpps igenom den kinesiska tullen.

Zabajkalskij har haft en akut bränslekris sedan den 25 juni på grund av ukrainska attacker mot ryska oljeanläggningar.

Försäljningen i regionen är begränsad till 15 liter per person och dag, och kilometerlånga köer ringlar sig från bensinstationerna. Invånare tvingas köa i upp till 36 timmar.

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