Brasiliens Raphinha kan göra VM-comeback mot Norge

Brasiliens stjärnspelare Raphinha kan vara redo för spel igen i kvällens VM-åttondelsfinal mot Norge, skriver TT.

Yttern klev av skadad i mötet med Haiti den 19 juni och har sedan dess tagit del av matcherna mot Skottland och Japan på från sidlinjen. Raphinha är fortfarande inte ”på 100 procent” men förbundskaptenen Carlo Ancelotti är ändå hoppfull inför avspark, rapporterar The Athletic.

– Han kan komma att sitta på bänken för att spela några minuter så att vi kan använda honom. Men han återhämtar sig väldigt snabbt, säger Ancelotti.