Bures vd lämnar efter 13 år på posten: ”Ett bra läge”

Investmentbolaget Bures vd Henrik Blomquist lämnar efter 13 år på posten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Investmentbolaget Bure inleder nu en process för att rekrytera hans ersättare. Blomquist stannar kvar som vd tills en efterträdare är på plats, dock som längst till juni 2027.

– Efter 13 år som vd och 27 år som anställd känns detta som ett bra läge att genomföra en överlämning. Bures substansvärde är idag mer än tio gånger så stort som det var när jag tillträdde 2013, säger han i ett uttalande.