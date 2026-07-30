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Andy Burnham i Barrow 30 juli. (Christopher Furlong /AP/TT / AP)
Storbritanniens framtid

Burnham är ”pragmatisk” angående oljeborrning i Nordsjön

Av Magnus Eriksson
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Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har sagt till USA:s president Donald Trump att landet inte kommer att ”ignorera” sina resurser i Nordsjön, skriver Bloomberg.

Under ett besök i Barrow i nordvästra England sa Burnham att han förra veckan hade meddelat presidenten att han skulle inta ett ”pragmatiskt” förhållningssätt angående oljan.

– När människor har det svårt kan vi inte ignorera det, sa Burnham till reportrar.

Trump kritiserade Burnhams företrädare Keir Starmer för att han inte stöttade öppnandet av nya oljefält.

Ny oljeprospektering lär leda till kritik från miljörörelsen och från vänsterfalangen inom Labour.

Mycket handlar om oljefälten Jackdaw och Rosebank
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Trump hävdar att Burnham kommer att öppna upp för ny olja från Nordsjön
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Storbritanniens framtidAndy BurnhamDonald TrumpNordsjönOljaStorbritannien