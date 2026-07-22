Största boprisfallet i London sedan 2023

Katten Larry framför ett hus (som inte har sålts) i centrala London.

Bostadspriserna i London föll med 3,7 procent i maj jämfört med samma månad 2025, enligt officiell statistik. Det var det största prisfallet sedan december 2023, skriver Bloomberg.

Mest föll priserna i centrala delar som Westminster och Tower Hamlets.

Huvudstaden var den enda regionen där priserna föll. I Storbritannien som helhet steg priserna med 2,7 procent.