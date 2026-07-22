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Katten Larry framför ett hus (som inte har sålts) i centrala London. (Kirsty Wigglesworth /AP/TT / AP)
Storbritanniens framtid

Största boprisfallet i London sedan 2023

Av Magnus Eriksson
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Bostadspriserna i London föll med 3,7 procent i maj jämfört med samma månad 2025, enligt officiell statistik. Det var det största prisfallet sedan december 2023, skriver Bloomberg.

Mest föll priserna i centrala delar som Westminster och Tower Hamlets.

Huvudstaden var den enda regionen där priserna föll. I Storbritannien som helhet steg priserna med 2,7 procent.

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