Största boprisfallet i London sedan 2023
Bostadspriserna i London föll med 3,7 procent i maj jämfört med samma månad 2025, enligt officiell statistik. Det var det största prisfallet sedan december 2023, skriver Bloomberg.
Mest föll priserna i centrala delar som Westminster och Tower Hamlets.
Huvudstaden var den enda regionen där priserna föll. I Storbritannien som helhet steg priserna med 2,7 procent.
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