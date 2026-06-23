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Boris Johnson går av brexitkampanjbussen 2019. Arkivbild. (Frank Augstein / AP)
Storbritanniens framtid

Analyser: Brexit slösades bort av män utan plan

Av Ebba Örn
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Det fanns egentligen ingen plan för vad britterna skulle göra efter omröstningen om brexit, för landets ledare förstod inte att det var deras jobb att ha en sådan. Boris Johnsons uttalande i en ny BBC-dokumentär är hisnande men också väldigt talande för varför brexit fortsätter att generera så starka känslor, skriver Bloombergs John Authers.

I dag är det omöjligt att veta hur Storbritannien sett ut utan skilsmässan från EU. Men alla chanser för att det skulle ha blivit bra tycks ha slösats bort av överpriviligerade män, helt utan plan, skriver Authers.

”Självklart är folk arga över det.”

Ett decennium har gått sedan brexitkampanjen utlovade minskad invandring, mer pengar till sjukvården och en blomstrande ekonomi. Än så länge har man inte levererat, skriver Independents Chris Blackhurst.

Det fanns absolut problem med EU-medlemskapet, men det fanns också fördelar, menar han. Men i stället för att försöka förändra situationen inifrån valde Storbritannien att packa sina väskor och dra.

”Hur man än vänder och vrider på det, vad brexit-förespråkarna än säger, råder det ingen tvekan om att vi betalar ett högt pris”, skriver Blackhurst.

John Authers: Det fanns aldrig någon plan för brexit
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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Independent
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www.theguardian.com
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