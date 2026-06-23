Bara Kinas börser har gått sämre än London efter brexit

Brexit har inte varit någon succé för brittiska investerare. Under de exakt tio år som gått sedan folkomröstningen har Londonbörsens storbolagsindex ökat i sammanhanget blygsamma 67 procent. Bland ledande globala börsindex är det bara Shanghai och Hongkong som har gått sämre under perioden, visar Omnis genomgång.

Bäst har amerikanska Nasdaq gått med en uppgång på 447 procent, följt av sydkoreanska Kospi och Tokyobörsens Nikkei-index som båda rusat cirka 350 procent.

London får även se sig slaget av Stockholmsbörsen, som stigit cirka 130 procent sedan brexit.

– Under ytan bär den brittiska aktiemarknaden fortfarande på ärren från ett beslut som har tyngt både företagens och investerarnas förtroende, säger Chris Smith på investmentbolaget Jupiter till CNBC.