Byggjätten Peab får miljardlån – ska stärka försvaret
Byggjätten Peab får ett nytt lån på runt 1,4 miljarder kronor från Nordiska investeringsbanken, skriver Byggnadsarbetaren.
Syftet med lånet är att stärka både det militära och civila försvaret i Norden. Pengarna är inte öronmärkta för specifika projekt utan ska gå till att stärka Peab ekonomiskt, uppger Peabs vd Jesper Göransson.
– Nordiska investeringsbanken har ju konstaterat att Peab är en väsentlig del av totalförsvaret, säger han.
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