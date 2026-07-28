C-duon vill ha taktikröster: ”Garant mot höjda skatter”

Det finns anledning att taktikrösta på Centerpartiet i årets riksdagsval. Det skriver C-politikerna Birgitta Ohlsson och Svante Linusson på Expressens debattsida.

Deras argument lyder så här: Tidöpartierna går mot valförlust och partierna till vänster kommer därför sannolikt få bilda regering. För borgerliga väljare som anser att Tidösamarbetet ”har gått för långt”, men vill undvika en alltför stor vänstersväng, är det viktigt att Centerpartiet blir så stort som möjligt.

För ju större C blir, desto större är chanserna för en politik som förs i mitten, argumenterar C-duon.

”Ett starkt C är den bästa garanten mot höjda skatter och mer statlig detaljstyrning”, skriver de.