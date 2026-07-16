Sonesson tror på ny ledning – om högern förlorar valet

Om Moderaterna förlorar valet i höst kommer toppskiktet att bytas ut. Det tror Staffanstorps kommunstyrelseordförande Christian Sonesson (M), skriver DN.

– Om vi tappar både väljare och regeringsmakten så är det inte någon hjärnkirurgi att tänka att det blir en ny uppsättning i ledningen.

I nuläget tycker han att partiet ”famlar”, vilket påverkar de nedåtgående opinionssiffrorna. Han vill inte gissa vem som skulle kunna ta över rollen som partiledare efter Ulf Kristersson. Om de förlorar behöver partiet dessutom göra en ”ganska hård” analys av vad som gick fel.

Han säger samtidigt att de kommer vinna valet trots de svaga siffrorna.