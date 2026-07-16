Sonesson tror på ny ledning – om högern förlorar valet
Om Moderaterna förlorar valet i höst kommer toppskiktet att bytas ut. Det tror Staffanstorps kommunstyrelseordförande Christian Sonesson (M), skriver DN.
– Om vi tappar både väljare och regeringsmakten så är det inte någon hjärnkirurgi att tänka att det blir en ny uppsättning i ledningen.
I nuläget tycker han att partiet ”famlar”, vilket påverkar de nedåtgående opinionssiffrorna. Han vill inte gissa vem som skulle kunna ta över rollen som partiledare efter Ulf Kristersson. Om de förlorar behöver partiet dessutom göra en ”ganska hård” analys av vad som gick fel.
Han säger samtidigt att de kommer vinna valet trots de svaga siffrorna.
Just nu upplåst för alla
Opinionsläget • Kontext
Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
bakgrund
Christian Sonesson
Wikipedia (sv)
Carl Christian Fredrik Sonesson, född 4 april 1980 i Staffanstorps församling, Malmöhus län, är en svensk politiker (moderat). Han är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun sedan 1 januari 2013. Christian Sonesson har även suttit två mandatperioder i Skånes regionfullmäktige. Sonesson valdes även in i Sveriges riksdag i samband med valet 2022 och blev den mest personkryssade kandidaten för moderaterna i sin valkrets. Han valde kort därefter att lämna riksdagen för att fortsätta som kommunalråd i sin hemkommun, Staffanstorp, där Moderaterna fick knappt 45 % av rösterna. Han är son till Carl Sonesson, tidigare regionstyrelsens ordförande i Region Skåne (1998–2002) och bror till Carl-Johan Sonesson, nuvarande regionstyrelsens ordförande i Region Skåne (2018– ).
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen