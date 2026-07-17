”Ingen Sverigedemokrat kan göra mitt jobb bättre”

Elisabeth Svantesson (M) tycker att hennes jobb för Sverige generellt är viktigare än hennes roll som finansminister. Samtidigt är hon inte orolig över Sverigedemokraternas krav på att få tillsätta hennes stol om Tidöpartierna vinner valet. Det säger hon i Malou von Sivers nya program ”Malou – under ytan”.

– Jag tror faktiskt helt ärligt inte att det finns någon Sverigedemokrat som skulle kunna göra mitt jobb bättre och jag tror att i ett stängt rum skulle de hålla med.

På frågan om de dalande opinionssiffrorna svarar hon att mycket hinner hända innan höstens val.