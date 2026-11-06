Att Sverigedemokraterna är redo att släppa fram en borgerlig regering utan att själva få ministerposter ”slog ner som en bomb” i Centerpartiet. Det säger partikällor till Expressen.

Beskedet innebär att Centerpartiet nu måste välja väg framåt. Antingen står man fast vid att S-ledaren Magdalena Andersson är partiets statsministerkandidat – eller så ansluter man till en borgerlig regering som släpps fram av SD.

Enligt Expressens källor väntar nu många möten för partitoppar i helgen.