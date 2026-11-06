Regeringsbildningen • Omni förklarar
Så ser vägvalen ut för C – efter Åkessons regeringsbesked
SD:s besked öppnar för borgerlig regering och C pressar både S och M på svar. Statsvetaren: ”Svårt att se hur de ska få igenom budgeten utan att förhandla med SD”.
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