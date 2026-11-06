C vill ha besked i regeringsfrågan från både S och M inom en vecka, säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på en pressträff på fredagseftermiddagen. Partiet kommer att släppa fram den regering som kan erbjuda bäst ”totalpaket”.

Centerpartiet kräver svar kring vilken politik som de respektive partierna vill driva – och hur de tänker genomföra den politiken, säger C-ledaren.

– 54 dagar efter valet saknar Sverige fortfarande en regering. Så nu är det dags att både S och M visar vilken politik som de vill genomföra.

Beskedet kommer efter att SD tidigare under fredagen meddelade att man släpper sitt krav på ministerposter, men är redo att trycka gult för Ulf Kristersson (M) i en statsministeromröstning.