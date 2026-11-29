Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) anländer till pressträffen efter mötet i Centerpartiets förtroenderåd på söndagen.

Centerpartiets förtroenderåd röstade på söndagen ja till att stödja Ulf Kristersson (M) som statsminister, med siffrorna 36 för 23 mot. Sättet som partiet nu gör en högersväng på visar hur djupt splittrat det är, enligt politiska kommentatorer.

”Det är ett djupt splittrat och trasigt parti som kommer att ta lång tid att läka”, skriver Aftonbladets Oisin Cantwell.

Svenska Dagbladets Henrik Torehammar frågar sig vad som kommer att hända med de partitoppar som gjort öppet motstånd. Samtidigt kan splittringen försvåra för C i kommande förhandlingar.

”Kanske är detta priset Centerpartiet får betala för denna hastiga process”‚ skriver han.

Klockan 13 på måndagen kommer riksdagen att rösta om Ulf Kristersson (M) som ledare för en borgerlig minoritetsregering. Den omröstningen kommer Kristersson att klara, konstaterar SVT:s Mats Knutson.

– Om det inte inträffar någonting fullständigt sensationellt, säger han.