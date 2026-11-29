Andersson i nytt försök att locka C: ”Finns möjligheter som inte är uttömda”
S-ledaren Magdalena Andersson gör ett nytt försök att locka över Centerpartiet till sin sida.
I ett inlägg på Facebook skriver hon bland annat att det finns en ”bättre grogrund för samarbete” mellan C och S än inom borgerligheten. Hon nämner bland annat klimatomställning och en ”rimlig” migrationspolitik.
Andersson tycks också öppna för en annan konstellation än den regering med C, MP, S och V som tidigare legat på bordet.
”Det finns flera matematiska möjligheter för en regeringsbildning som inte är uttömda”, skriver hon.
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