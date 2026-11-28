Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) på Medborgarplatsen i Stockholm under valrörelsen.

Vänsterpartiet vädjar, Magdalena Andersson ser nya vägar framåt och centerpartistiska lokalpolitiker gråter. Men ganska lite tyder på att något ska förmå Elisabeth Thand Ringqvist att återvända till förhandlingsbordet hos de rödgröna.

”Det är nog ett fåfängt hopp”, skriver Sydsvenskans Olle Lönnaeus, som nu förutspår en svår första tid som minister i Ulf Kristerssons regering för C-ledaren.

”Thand Ringqvist lovade ju inför valet att aldrig ge SD något inflytande. Nu gör hon det ändå.”

TV4 Nyheternas Ulf Kristoffersson lyfter i en analys bland annat att partiet riskerar att inleda sitt regeringsinnehav med att flera riksdagsledamöter hoppar av och blir politiska vildar.

– Det här kommer att bli en långvarig och svår tid för Centerpartiet, tror jag, oavsett hur det går, säger han till den egna kanalen.