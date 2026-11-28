Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist lämnar partiets lokaler i Gamla stan där partiet hållit ett extrainsatt möte med partistyrelsen och riksdagsgruppen under torsdagen, om regeringsfrågan och statsministeromröstningen.

155 centerpartister vädjar till förtroenderådet att säga nej till en regering ledd av Ulf Kristersson.

Den föreslagna överenskommelsen med M, KD och L ”lånar Alliansens retorik men har Tidöregeringens innehåll”, skriver de på Expressen debatt.

Debattörerna lyfter bland annat att ”den inhumana migrationspolitiken ligger fast” och det saknas ”offensiv jobbagenda”. Det är dessutom så förslaget ser ut innan det förhandlats med SD, påpekar de.

”Det som blir kvar är kanske bara kall öl på Systembolaget – ett av få konkreta förslag i överenskommelsen.”