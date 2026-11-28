155 centerpartister vädjar: Säg nej till Kristersson
155 centerpartister vädjar till förtroenderådet att säga nej till en regering ledd av Ulf Kristersson.
Den föreslagna överenskommelsen med M, KD och L ”lånar Alliansens retorik men har Tidöregeringens innehåll”, skriver de på Expressen debatt.
Debattörerna lyfter bland annat att ”den inhumana migrationspolitiken ligger fast” och det saknas ”offensiv jobbagenda”. Det är dessutom så förslaget ser ut innan det förhandlats med SD, påpekar de.
”Det som blir kvar är kanske bara kall öl på Systembolaget – ett av få konkreta förslag i överenskommelsen.”
Om debattörerna
Martin Ådahl
riksdagsledamot
Kerstin Lundgren
riksdagsledamot
Birgitta Ohlsson
riksdagsledamot
Muharrem Demirok
riksdagsledamot
Emmy Ahlstedt
riksdagsledamot
Birte Sandberg
riksdagsledamot
Anna Lasses
riksdagsledamot
... med flera