John Droguett, kommunalråd för Centerpartiet i Vallentuna, vill att partiet kallar till extra partistämma och låter medlemmarna säga sitt om den möjliga högersvängen. Det skriver han på Aftonbladet Debatt.

”Vi står inte inför en vanlig parlamentarisk avvägning, utan inför ett historiskt vägval som kan förändra Centerpartiet i grunden. En fråga av den betydelsen behöver förankras i hela vår folkrörelse.”

Droguett påpekar att C gick till val på att byta ut Tidöregeringen och hålla SD borta från inflytande, och att någon ändring av den linjen godkänts av medlemmarna.