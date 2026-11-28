Centerns vägval präglar fortfarande ledarsidorna på lördagen.

Liberala Expressens Patrik Kronqvist är mycket nöjd över att C tycks ha valt vägen högerrut. Han menar att SD inte nödvändigtvis kommer få något stort inflytande och att högersamarbetet kan få igenom mycket bra politik.

”Minst lika viktigt är att regeringsarbetet kommer att ledas av Kristersson, Strömmer och Jonson – inte av Andersson, Johansson och Hultqvist. Kompetens spelar roll.”

I Aftonbladet lyfter Jonna Sima möjligheten att Centern nu är på väg dit Elisabeth Thand Ringqvist länge vetat att hon ville. Att hon bara väntat ut förhandlingarna med de rödgröna ”för att kunna säga att V är omöjliga”.

”Centerledaren är trots allt en genomborgerlig politiker. Då är det viktigare att stoppa ett slopat karensavdrag för de som kör buss eller tar hand om våra barn och sjuka, än att stå upp mot högerpopulismen.”