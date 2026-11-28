Miljöpartiet vädjar till Centerpartiet att återuppta förhandlingarna på den rödgröna sidan inför söndagens ödesmöte. Båda språkrören varnar i ett inlägg på Expressen Debatt för det inflytande Sverigedemokraterna skulle få som vågmästare till en borgerlig minoritetsregering.

”Centerpartiet står inför ett vägval. Ni behöver inte välja mellan att släppa fram SD och att riskera ett extraval. Det är bara den tredje omröstningen och det finns fortsatt möjlighet att hitta konstruktiva lösningar”, skriver de.