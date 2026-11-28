En regering bestående av C, M, L och KD ska förankra sin politik i riksdagen genom förhandlingar i enskilda frågor, rapporterar Aftonbladet.

De fyra partierna saknar egen majoritet och kommer att behöva stöd utifrån för att få igenom sina förslag. S-ledaren Magdalena Andersson sa tidigare i höst att hon varken kommer förhandla eller samarbeta med en borgerlig regering. Centerpartiets partiledare har i sin tur lovat att det inte blir något ”organiserat samarbete” med SD. I stället ska politiken förhandlas i utskotten.

Enligt det förslag som M, L och KD tagit fram till C ska särskilda ”förmöten” hållas inför förhandlingarna – och där ska regeringen försöka komma överens med det parti som ligger närmast dem i varje given politisk fråga.

I Nyhetsmorgon medger Ulf Kristersson att det kan bli svårt för en minoritetsregering att få igenom till exempel budgetar.

– Vi får nog se hur det här utvecklar sig. Jag kan inte bestämma hur andra partier ska agera. Fungerar det inte så fungerar det inte, säger han.