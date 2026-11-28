Om en högerregering bestående av M, KD, L och C tillträder blir alla andra partier vågmästare samtidigt. Det säger statsminister Ulf Kristersson i TV4 Nyhetsmorgon.

Han menar att det varit för mycket fokus på vilket inflytande som SD kommer att få.

– Just nu pekar alla på Sverigedemokraterna, men ärligt talat, alla partier har nästan den här vågmästarrollen. Socialdemokraterna kan också bestämma sig för att samarbeta eller inte samarbeta. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har också den rollen, säger han.