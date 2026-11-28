Nooshi Dadgostar vädjar på lördagsmorgonen återigen till Centerpartiet att återvända till regeringsförhandlingarna med de rödgröna partierna. På en direkt fråga om partiet är berett att släppa ministerkravet svarar V-ledaren undvikande.

– Samarbetsformer kommer vi också att prata om och vi kommer göra en uppgörelse. Vi finns här. Vi vill förhandla.

Vänsterpartiet har flera gånger uppmanat Centerpartiet att återuppta förhandlingarna sedan Elisabeth Thand Ringqvist meddelade att hon förespråkar en regering på högersidan. På söndag röstar C:s förtroenderåd om att ställa sig bakom Ulf Kirsterssons regeringsalternativ.