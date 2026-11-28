Magdalena Anderssons (S) bitande ironi blev svavelosande påhopp när Nooshi Dadgostar (V) sa nej på en uppsjö olika sätt och Elisabeth Thand Ringqvist (C) suddade ut sin ena röda linje.

Ulf Kristersson (M) talade om en ”icke-socialistisk majoritet” redan på valnatten och Jimmie Åkesson (SD) öppnade dörren.

Från valnatten till statsministeromröstningen på måndag – detta är orden som tog oss hit.