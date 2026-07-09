C kritiserar regeringen för nya tågen: ”Inte effektivt”

Till vänster: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) i samband med att en prototyp av de nya nattågen visades upp i april i år. Till höger: Ulrika Heie är instrukturpolitisk talesperson för Centerpartiet och ordförande i riksdagens trafikutskott.

Efter att experter har sågat Trafikverkets nyinköpta nattåg för övre Norrland riktar Centerpartiet nu kritik mot regeringen.

”Framtidens nattåg ska ge fler platser, inte färre. När regeringen går vidare med en lösning som riskerar att minska kapaciteten samtidigt som kostnaderna ökar kan man fråga sig var deras prioriteringar ligger”, skriver partiets infrastrukturpolitiska talesperson Ulrika Heie i en kommentar till Omni.

Hon menar att köpet inte är ett ”effektivt sätt att bygga framtidens järnväg”. Enligt en nyutkommen rapport kommer de nya nattågen innebära att antalet sovplatser på de berörda sträckorna minskar med 58 procent.

– Det bästa vore att avbeställa tågen, säger Evert Andersson, professor emeritus i järnvägsteknik vid KTH och en av rapportförfattarna, till DN.

Tågen har kostat 8,2 miljarder kronor och kommer enligt planen att sättas in i trafik 2030.