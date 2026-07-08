Expert sågar nyinköpta tåg: ”Bästa vore att avbeställa”

I april i år visade Trafikverket upp en prototyp av det nya nattåget.

Trafikverkets köp av nya nattåg för 8,2 miljarder till övre Norrland kommer att innebära en minskning av antalet sovplatser med 58 procent. Det är slutsatsen i en nyutkommen rapport.

I en intervju med DN kallar Evert Andersson, professor emeritus i järnvägsteknik vid KTH och en av rapportförfattarna, affären för ”en misslyckad upphandling”.

– Det bästa vore att avbeställa tågen, säger Andersson.

Enligt rapporten kommer de nya nattågen – som ska sättas in i trafik 2030 – bara att ha 204 sovplatser, medan dagens tåg kan ha uppemot 487 bäddar. Även de övriga typerna av platser blir färre, vilket enligt Andersson kommer att leda till högre biljettpriser.