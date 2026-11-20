Hannes Hervieu (C), partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) och ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund Emelie Rossheim (C).

De anonyma läckorna från C-källor har duggat tätt under regeringsförhandlingarna. Det kan finnas en baktanke med det, säger statsvetaren Andreas Bågenholm vid Göteborgs universitet till Altinget.

Bågenholm, som har forskat om partiläckor, säger att utspelen sannolikt sker när olika falanger inom ett parti vill olika saker och vill signalera det utåt.

– Det kan vara ett sätt att medialt stärka den del av partiet som vill gå högerut, för att visa att det här inte är en marginell del av partiet.

Det är dock svårt att säga i vilken utsträckning utspelen påverkar partiers vägval, enligt Bågenholm.