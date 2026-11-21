De rödgröna förhandlingarna – och Centerpartiet – går mot ett förutsägbart sammanbrott, skriver Expressens Viktor Barth-Kron.

De måste snabbt ta beslut om vilken intern svekdebatt de vill ha, eller vilket budskap de ska gå till extraval med i mars.

”Det kommer att bli jobbigt. Det blir lätt så när man skjuter det oundvikliga framför sig i fem-tio år.”

Talmannen har konstruerat en slags tävling mellan Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M), säger Ekots inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach.

”Medan de rödgröna förhandlar fick Ulf Kristersson behålla sitt sonderingsuppdrag. Nu försöker båda dra i Centerpartiet, och inte minst i den interna C-opinionen.”

Ebba Buschs (KD) pressträff, där hon spådde att Magdalena Anderssons, Annika Strandhälls, Peter Hultqvists och Morgan Johanssons dagar i S-ledningen är räknade, var ”en rejäl höjning av tonläget”. Det skriver SvD:s Henrik Torehammar.

Namnen är dock lågt hängande frukt från högerhåll, fortsätter han.

”Klassiska hatobjekt som Annika Strandhäll är redan på väg ut. Morgan Johansson och Peter Hultqvist är veteraner som skulle kunna falla i en generationsväxling oavsett vad som händer med regeringsmakten.”