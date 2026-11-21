C och V har liten erfarenhet av politiska uppgörelser med varandra. Det säger Irene Wennemo, generaldirektör på statliga Medlingsinstitutet som medlar i arbetsmarknadskonflikter, till DN.

– De har inte förhandlat budget med varandra och lärt sig att förstå varandras kulturer. Det är en verklig utmaning nu.

Wennemo varnar också för att gå ut för hårt mot en part man förhandlar med, såsom S-ledaren Magdalena Anderssons utspel om att en C-högersväng vore ”det största sveket i modern politisk historia”.