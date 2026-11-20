Enligt källor till flera medier har senaste dygnens rödgröna förhandlingar präglats av stora låsningar mellan C och V.

S-toppen Mikael Damberg är däremot positiv, säger han till Aftonbladet.

– Alla partier har bidragit konstruktivt till samtalen. Jag hoppas det finns en gemensam vilja att hitta lösningar och ta ansvar för att Sverige ska få en handlingskraftig regering.

C och V anklagar båda varandra för att blockera samtalen och inte vilja kompromissa. V uppges också ha nobbat S erbjudande.