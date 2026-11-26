En tredjedel av Centerpartiets 25 riksdagsledamöter kan komma att rösta nej till Ulf Kristersson (M) på måndag. Det säger ledamoten Anna Lasses, som själv meddelat att hon kommer att rösta rött, i kvällens SVT Aktuellt.

– Ungefär. Som sagt var jag vet inte exakt. Det kan vara färre, det kan vara fler, säger hon.

Centerpartiledningen beslutade under ett krismöte på torsdagen att man ska sluta upp bakom Ulf Kristersson som näste statsminister. Under söndagen ska partiets förtroenderåd ta det slutgiltiga beslutet i frågan.

Lasses sa tidigare under kvällen att hon kommer att rösta rött oavsett vad förtroenderådet beslutar.

– För mig så handlar det här om vad jag står för och vad jag har lovat mina väljare, men också mina olika partikamrater som jag jobbar tillsammans med.