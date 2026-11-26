C-toppen: ”Kommer under alla förhållanden rösta rött”
Den centerpartistiska riksdagsledamoten Anna Lasses kommer att rösta nej till en Kristersson-regering – och hon tror att flera partikollegor kommer att göra detsamma, säger hon till SVT Nyheter.
– Jag kommer under alla förhållanden att rösta rött oavsett vad förtroenderådet beslutar, säger hon.
Hon säger att en sådan regering skulle vara beroende av SD, även om C-ledningen lovat att det inte blir något ”organiserat samarbete”.
Lasses anser att C hellre borde gå i opposition eller utforska andra möjligheter.
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